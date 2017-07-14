В США посетительница галереи разбила экспонаты на $200 тысяч, делая селфи

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Посетительница галереи 14th Factory в американском Лос-Анджелесе разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов в неудачной попытке сделать селфи на их фоне, сообщает портал Mashable.

На видео, опубликованном на сайте, видно, как девушка попыталась присесть на корточки перед выстроенными в ряд постаментами, на которых были размещены объекты инсталляции, но не смогла удержать равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов.

По данным администрации, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine. Объекты, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриеэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, представляют собой короны различных цветов и форм.

Woman knocks over $200,000 worth of art trying to take a selfie https://t.co/9OMuPJbqzj pic.twitter.com/wHZ4GIdEP4 — Mashable (@mashable) 14 июля 2017 г.

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