После беспорядков в Гамбурге 35 полицейских попали под следствие

Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 год. Архивное фото

Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 год. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Предварительное расследование проводится в отношении 35 служащих немецкой полиции, которых подозревают в превышении должностных полномочий во время беспорядков в Гамбурге в дни проведения саммита "Большой двадцатки", сообщил газете Welt представитель городских властей Кристоф Люрс.

По его словам, в отношении большинства полицейских проходит проверка в связи с причинением ими телесных повреждений во время исполнения служебных обязанностей.

"Как показывает опыт, число проверок в последующие дни будет дальше расти", — заявил Люрс.

При этом бургомистр Гамбурга Олаф Шольц в пятницу еще раз подчеркнул, что никакого насилия со стороны полиции не было. "Никакого насилия со стороны полиции не было, это клевета, которую я решительно отвергаю", — сказал он радиостанции NDR 90,3.

Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел в Гамбурге 7-8 июля. Встречу в верхах сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками мероприятия. В течение двух дней в центре города происходили столкновения между активистами и полицией, которая использовала для разгона толпы водометы и перцовый газ.