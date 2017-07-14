В Германии рассказали, почему журналистов лишили аккредитации на G20

БЕРЛИН, 14 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сочло необходимым аннулировать аккредитации ряда журналистов на саммите G20 в Гамбурге, так как эти люди были связаны с экстремистскими группировками, а также имели судимости, заявил на брифинге официальный представитель МВД ФРГ Тобиас Плате.

"Хочу назвать вам два-три примера (оснований для лишения аккредитаций в Гамбурге) без указания конкретных лиц. К примеру, это были ранее осужденные лица, лица, которые имели связи с левоэкстремистским спектром, это лица, которые, по нашей информации, посещали собрания лидеров (неформального ультралевого объединения) "Черного блока", — сказал Плате, добавив, что один из лишенных аккредитации журналистов был связан с правоэкстремистской группировкой Reichsbürger ("Граждане Рейха").

По словам представителя МВД, в настоящее время ведомство уголовной полиции ведет повторную проверку причин аннулирования ранее выданных аккредитаций, она еще не закончена.

Лишение журналистов аккредитации на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, освещать который из-за ограничений не смогли 32 представителя СМИ, спровоцировало политический скандал в Германии. Власти страны объясняют свое решение вопросами безопасности, а профессиональное сообщество и оппозиция требует объяснений.

В начале недели официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что ранее выданные аккредитации 32 журналистов были аннулированы во время саммита G20 в Гамбурге по соображениям безопасности. Это решение было принято департаментом прессы при правительстве ФРГ совместно с ведомством уголовной полиции и МВД.

Аннулирование аккредитаций, которые давали журналистам право войти в пресс-центр саммита G20, а также получать дополнительные аккредитации, прямо затронуло девять журналистов, которым было отказано в проходе на стадии контроля. Еще 23 сотрудника СМИ, внесенные в "черный список", не появились в пресс-центре, добавил Зайберт.