В Германии рассказали, почему журналистов лишили аккредитации на G20

БЕРЛИН, 14 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сочло необходимым аннулировать аккредитации ряда журналистов на саммите G20 в Гамбурге, так как эти люди были связаны с экстремистскими группировками, а также имели судимости, заявил на брифинге официальный представитель МВД ФРГ Тобиас Плате.
По словам представителя МВД, в настоящее время ведомство уголовной полиции ведет повторную проверку причин аннулирования ранее выданных аккредитаций, она еще не закончена.
Лишение журналистов аккредитации на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, освещать который из-за ограничений не смогли 32 представителя СМИ, спровоцировало политический скандал в Германии. Власти страны объясняют свое решение вопросами безопасности, а профессиональное сообщество и оппозиция требует объяснений.
Аннулирование аккредитаций, которые давали журналистам право войти в пресс-центр саммита G20, а также получать дополнительные аккредитации, прямо затронуло девять журналистов, которым было отказано в проходе на стадии контроля. Еще 23 сотрудника СМИ, внесенные в "черный список", не появились в пресс-центре, добавил Зайберт.