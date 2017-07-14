Британия впервые признала наличие финансовых обязательств перед Евросоюзом

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Великобритания впервые открыто признала наличие финансовых обязательств перед Европейским союзом после выхода страны из него, сообщает издание Financial Times.

"Правительство признает, что у Британии есть обязательства перед ЕС, а у ЕС есть обязательства перед Британией, которые останутся после выхода Британии из ЕС, и что эта ситуация должна быть разрешена", — сообщается в заявлении парламенту, подготовленном государственным министром по выходу Великобритании из ЕС Энелэй Джойс.

Как отмечает газета, это признание, вероятно, поможет предотвратить столкновение мнений по поводу "счета" за выход Британии из ЕС. "Это заявление (Британии — ред.) заходит дальше, чем раньше. Это остановит удар током на следующей неделе. Было бы серьезной проблемой, если бы мы не достигли прогресса по финансовому урегулированию", — приводит издание слова дипломата ЕС.

Также в заявлении отмечается, что правительство Великобритании готово сотрудничать с ЕС, чтобы добиться "справедливого урегулирования прав и обязанностей Британии" в качестве государства, выходящего из союза.

В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро. Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ эта сумма может составить от 60 до 100 миллиардов евро. Между тем официально "счет за выход из ЕС" Великобритании пока не предъявляли.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.