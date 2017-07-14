"США копают себе могилу": в КНДР пообещали ответить в случае новых санкций

ТОКИО, 14 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея намерена пойти на ответные меры в случае принятия в СБ ООН резолюции в связи с недавним испытанием Пхеньяном баллистической ракеты "Хвасон-14", говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя МИД КНДР.

"Если в СБ ООН вновь появится санкционная резолюция, мы примем последующие меры и ответим справедливыми действиями", — приводит слова неназванного дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В свою очередь южнокорейское агентство Рёнхап отмечает, что в КНДР не уточнили, о каких последующих мерах идет речь.

"Вместо того, чтобы прямо взглянуть на наш стратегический статус и задуматься, США прибегают к политике нажима и санкций против республики, и тем самым копают себе могилу собственными руками", — говорится в заявлении Пхеньяна.

КНДР 4 июля провела пуск баллистической ракеты "Хвасон-14", объявив, что она пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, а время полета составило 39 минут. Эти данные почти совпали с оценками США, Южной Кореи и Японии, и предполагают, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.

В то же время показатели полета, представленные российских военными экспертами, оказались в два раза меньше. Тем не менее, Пхеньян утверждает, что теперь у него есть возможность нанести ядерный удар по любой точке планеты.

Агентство Рёнхап приводит мнение эксперта из южнокорейского Института стратегии государственной безопасности Чо Сон Рёля о том, что заявление МИД КНДР направлено на оправдание испытания ракеты "Хвасон-14" и оказание влияния на позиции России и Китая в СБ ООН с тем, чтобы они заблокировали принятие резолюции об усилении санкций против Пхеньяна.