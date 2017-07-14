Турция рассчитывает на сотрудничество США в вопросе экстрадиции Гюлена

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Анкара ожидает, что Вашингтон будет сотрудничать по вопросу экстрадиции оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, запрос о выдаче которого был передан США, заявил в интервью РИА Новости посол Турции в России Хюссейин Дириоз.

Власти Турции обвиняют Гюлена, проживающего в США, в причастности к попытке государственного переворота переворота в июле прошлого года. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. В Турции после этих событий были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих.

"Все материалы, досье американской стороне переданы, работа ведется по дипломатическим каналам. И при каждом удобном случае мы поднимаем этот вопрос (в диалоге с США)", — заявил дипломат.

По его словам, США настаивают, что этот вопрос находится в компетенции судебной инстанции, а не исполнительной власти.

"Но мы ожидаем, что Вашингтон будет сотрудничать", — сказал высокопоставленный дипломат.