Турция рассчитывает на сотрудничество США в вопросе экстрадиции Гюлена

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Анкара ожидает, что Вашингтон будет сотрудничать по вопросу экстрадиции оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, запрос о выдаче которого был передан США, заявил в интервью РИА Новости посол Турции в России Хюссейин Дириоз.
"Все материалы, досье американской стороне переданы, работа ведется по дипломатическим каналам. И при каждом удобном случае мы поднимаем этот вопрос (в диалоге с США)", — заявил дипломат.
По его словам, США настаивают, что этот вопрос находится в компетенции судебной инстанции, а не исполнительной власти.
"Но мы ожидаем, что Вашингтон будет сотрудничать", — сказал высокопоставленный дипломат.