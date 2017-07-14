Министра культуры Литвы обвинили в пособничестве "кремлевской пропаганде"

ВИЛЬНЮС, 13 июл — РИА Новости. Депутаты литовского Сейма потребовали объяснений от министра культуры Лианы Руоките-Йонсон, которая заявила, что за годы независимости культура в стране была практически полностью уничтожена, сообщает Sputnik Литва.

Как отмечает пресс-служба парламента, слова министра стали поводом для публикаций в "кремлевских СМИ", "уничижающих литовское государство".

"Безжалостно бичуя культурную политику периода независимости, министр собственноручно предоставила изданиям, называемым рупором Кремля, цитату, уничижающую культурную политику Литвы и весь период независимости", — заявил лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Представитель партии потребовал от министра объяснения ее слов, либо незамедлительного опровержения, если они были неправильно поняты.

Депутат Сейма, профессор Литовской академии музыки и театра Витаутас Юозапайтис назвал высказывания министра в эфире Žinių radijo "совершенно безответственными".

"Даже более того — министр культуры стала одним из основных источников антигосударственной пропаганды!" — сказал Юозапайтис.

По мнению депутатов, полное отсутствие политического опыта оказало министру медвежью услугу, за которую придется заплатить всей Литве.

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