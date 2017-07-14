Три года без школы или образование по-игиловски

МОСУЛ, 14 июл — РИА Новости. Большинство иракских детей школьного возраста в Мосуле так и не сели за парты за последние три года, когда город находился под властью запрещенной в России и ряде государства террористической организации "Исламское государство"*. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться со школьниками и их родителями из Мосула, которые сразу после освобождения города и снятия блокады отправились сдавать экзамены в другие районы, где государственные школы по-прежнему работают.

Ученик четвертого класса начальной школы Мухаммед говорит, что боевики ИГ* "лишили его любимой учительницы". "Я очень любил свою учительницу, но после того, как в наш район на "правом берегу" пришли игиловцы, они запретили всем учительницам работать в школах для мальчиков", — сказал Мухаммед.

По его словам, при ИГ* он отучился в школе всего одну неделю, и единственное, что вынес за это время это то, что "один патрон плюс один патрон, получается — два патрона".

Его мать рассказывает, что родители сами приняли решение не отдавать своих сыновей и дочерей в школы под управлением так называемого "Исламского государства". "Мы сами запретили детям ходить в школу к игиловцам: мой сын, к примеру, получил учебник для пятого класса начальной школы, где рассказывалось, как изготавливать бомбы и взрывчатку", — сказала она. Откуда игиловцы брали такие учебники или когда успели их напечатать, родители не знают.

В то же время, школьники и их родители рады, что получили амнистию на время оккупации города боевиками. Так родители школьницы Фатен, рассказали, что она смогла перейти из четвертого класса сразу в седьмой. "Моя дочь три года не ходила в школу, но мы смогли воспользоваться амнистией, объявленной министерством образования, и сдали переходной экзамен, чтобы из четвертого класса поступить сразу в седьмой", — сказала мать Фатен.

"Самое главное, я хочу, чтобы моя дочь выучила английский язык и смогла уехать из Ирака. То, что произошло в нашей стране, не дает надежды для будущего детей. Дома в нашем районе Аз-Занджили разрушены. Там еще остались боевики, они до сих пор убивают и взрывают бомбы, подрывают автомобили", — сказал собеседница агентства.

Опрошенные РИА Новости родители учеников из Мосула приветствуют амнистию со стороны министерства за три прошедших года, но надеются при этом, что власти предпримут максимум усилий для того, чтобы дети восполнили знания, не полученные за три года.

По данным ЮНИСЕФ, 470 школ были вновь открыты Мосуле при международной поддержке, в том числе 136 школ — в наиболее пострадавшей западной части города. Как сообщила РИА Новости представитель организации в Ираке Шарон Бехн, эти школы приняли около 365 тысяч детей.

Представитель ЮНИСЕФ добавила, что в общей сложности почти 650 тысяч детей Мосула нуждаются в помощи. "Сейчас я думаю, что необходимо подумать о будущем этих детей. Если вы посмотрите на общее число детей, перемещенных или остающихся в городе, вернувшихся в город, то мы говорим о почти 650 тысячах детей. Поскольку они возвращаются домой, им понадобятся школы, системы водоснабжения, все базовые услуги, на которые они имеют право", — пояснила Бехн.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над "Исламским государством"* во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал, командующий операцией против ИГ*, Стивен Таунсенд во вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

* Террористическая организация, запрещена в РФ