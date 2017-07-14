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В мире

Три года без школы или образование по-игиловски

12:3614.07.2017
(обновлено: 12:38 14.07.2017)
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© AP Photo / Militant websiteБоевики ИГ. Архивное фотоБоевики ИГ. Архивное фото
© AP Photo / Militant website

МОСУЛ, 14 июл — РИА Новости. Большинство иракских детей школьного возраста в Мосуле так и не сели за парты за последние три года, когда город находился под властью запрещенной в России и ряде государства террористической организации "Исламское государство"*. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться со школьниками и их родителями из Мосула, которые сразу после освобождения города и снятия блокады отправились сдавать экзамены в другие районы, где государственные школы по-прежнему работают.

Ученик четвертого класса начальной школы Мухаммед говорит, что боевики ИГ* "лишили его любимой учительницы". "Я очень любил свою учительницу, но после того, как в наш район на "правом берегу" пришли игиловцы, они запретили всем учительницам работать в школах для мальчиков", — сказал Мухаммед.

По его словам, при ИГ* он отучился в школе всего одну неделю, и единственное, что вынес за это время это то, что "один патрон плюс один патрон, получается — два патрона".

Его мать рассказывает, что родители сами приняли решение не отдавать своих сыновей и дочерей в школы под управлением так называемого "Исламского государства". "Мы сами запретили детям ходить в школу к игиловцам: мой сын, к примеру, получил учебник для пятого класса начальной школы, где рассказывалось, как изготавливать бомбы и взрывчатку", — сказала она. Откуда игиловцы брали такие учебники или когда успели их напечатать, родители не знают.

Боевики террористической группировки Исламское государство в Мосуле. Архивное фото
© AP Photo
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В то же время, школьники и их родители рады, что получили амнистию на время оккупации города боевиками. Так родители школьницы Фатен, рассказали, что она смогла перейти из четвертого класса сразу в седьмой. "Моя дочь три года не ходила в школу, но мы смогли воспользоваться амнистией, объявленной министерством образования, и сдали переходной экзамен, чтобы из четвертого класса поступить сразу в седьмой", — сказала мать Фатен.

"Самое главное, я хочу, чтобы моя дочь выучила английский язык и смогла уехать из Ирака. То, что произошло в нашей стране, не дает надежды для будущего детей. Дома в нашем районе Аз-Занджили разрушены. Там еще остались боевики, они до сих пор убивают и взрывают бомбы, подрывают автомобили", — сказал собеседница агентства.

Жизнь на войне: будни операции в Мосуле
© Алессандро Рота | StenincontestВ июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
В июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.
© Алессандро Рота | StenincontestДействующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Действующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.
© Алессандро Рота | StenincontestДжихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Джихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.
© Алессандро Рота | StenincontestМирные жители бегут из зоны аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мирные жители бегут из зоны аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestФараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Фараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.
© Алессандро Рота | StenincontestВрачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Врачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.
© Алессандро Рота | StenincontestВоеннослужащие Федеральной полиции ведут минометный огонь вблизи аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Военнослужащие Федеральной полиции ведут минометный огонь вблизи аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestМирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.
© Алессандро Рота | StenincontestПит (27, США) и Алекс (США) из Академии реагирования на чрезвычайные ситуации осматривают ребенка, пострадавшего от авианалета, во время которого погибли его родители, а двое братьев были ранены.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Пит (27, США) и Алекс (США) из Академии реагирования на чрезвычайные ситуации осматривают ребенка, пострадавшего от авианалета, во время которого погибли его родители, а двое братьев были ранены.
© Алессандро Рота | StenincontestБоец федеральной полиции, вооруженный реактивным противотанковым гранатометом, осматривает позиции ИГИЛ* в районе боевых действий в зоне аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Боец федеральной полиции, вооруженный реактивным противотанковым гранатометом, осматривает позиции ИГИЛ* в районе боевых действий в зоне аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestМужчины сбривают бороды, хотя это было запрещено, когда город был под контролем ИГИЛ*.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мужчины сбривают бороды, хотя это было запрещено, когда город был под контролем ИГИЛ*.
© Алессандро Рота | StenincontestРаздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Раздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.
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Опрошенные РИА Новости родители учеников из Мосула приветствуют амнистию со стороны министерства за три прошедших года, но надеются при этом, что власти предпримут максимум усилий для того, чтобы дети восполнили знания, не полученные за три года.

Местные жители прохят мимо разрушенной мечети в Мосуле, Ирак
© AP Photo / Felipe Dana
Мосул — не Алеппо: как США и их союзники уничтожают мирное население

По данным ЮНИСЕФ, 470 школ были вновь открыты Мосуле при международной поддержке, в том числе 136 школ — в наиболее пострадавшей западной части города. Как сообщила РИА Новости представитель организации в Ираке Шарон Бехн, эти школы приняли около 365 тысяч детей.

Представитель ЮНИСЕФ добавила, что в общей сложности почти 650 тысяч детей Мосула нуждаются в помощи. "Сейчас я думаю, что необходимо подумать о будущем этих детей. Если вы посмотрите на общее число детей, перемещенных или остающихся в городе, вернувшихся в город, то мы говорим о почти 650 тысячах детей. Поскольку они возвращаются домой, им понадобятся школы, системы водоснабжения, все базовые услуги, на которые они имеют право", — пояснила Бехн.

Сирийские солдаты сжигают флаг террористической группировки Исламское государство (запрещенная в РФ), снятый с крепости Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Кто придет после ИГ*

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над "Исламским государством"* во втором по величине иракском городе Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал, командующий операцией против ИГ*, Стивен Таунсенд во вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

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