США впервые за 15 лет участвуют в военном параде на Елисейских полях

ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Американские военнослужащие впервые за 15 лет принимают участие в военном параде на Елисейских полях в Париже по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии.
За ними по старинной брусчатке идет коробка из 150 военнослужащих разных родов войск США, в том числе представители 1-й пехотной дивизии сухопутных войск, сформированной в 1917 году для участия в Первой мировой.
Колонны пеших и конных военнослужащих, принимающих участие в параде, чеканят шаг от площади Шарля де Голля — Этуаль — до площади Согласия, где на президентской трибуне заняли места президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп с супругами Брижит и Меланьей.
В прошлый раз американские военнослужащие принимали участие в параде в Париже в 2002 году. Тогда во Францию прилетели курсанты Вест-Пойнта — Военной академии США.