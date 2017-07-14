США впервые за 15 лет участвуют в военном параде на Елисейских полях

ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Американские военнослужащие впервые за 15 лет принимают участие в военном параде на Елисейских полях в Париже по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии.

Открывают шествие пятеро военнослужащих в форме времен Первой мировой войны. Именно 100-летие вступления США в эту войну и стало поводом для приглашения в Париж американского президента Дональда Трампа и его солдат.

За ними по старинной брусчатке идет коробка из 150 военнослужащих разных родов войск США, в том числе представители 1-й пехотной дивизии сухопутных войск, сформированной в 1917 году для участия в Первой мировой.

Колонны пеших и конных военнослужащих, принимающих участие в параде, чеканят шаг от площади Шарля де Голля — Этуаль — до площади Согласия, где на президентской трибуне заняли места президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп с супругами Брижит и Меланьей.

Общее число участников парада превышает 3,7 тысячи человек. Также в параде принимает участие военная техника. Так, в небо над Елисейскими полями поднялись почти 100 единиц воздушной техники, причем без американских гостей не обошлось и в облаках: шесть истребителей F16 пилотажной группы Thunderbirds поднялись в небо следом за своими французскими собратьями — штурмовиками Alpha Jet из Patrouille de France.

В прошлый раз американские военнослужащие принимали участие в параде в Париже в 2002 году. Тогда во Францию прилетели курсанты Вест-Пойнта — Военной академии США.