В Иерусалиме после нападения погибли двое полицейских

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Двое израильских полицейских скончались от ран, которые они получили, попав утром под обстрел в историческом центре Иерусалима, сообщили правоохранительные органы.

Update to attack this morning in old city Jerusalem. 2 police officers died in hospital after being shot & critically injured by terrorists — Micky Rosenfeld (@MickyRosenfeld) 14 июля 2017 г.

"Двое офицеров полиции умерли в больнице от огнестрельных ранений, которые им нанесли террористы", — написал пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд в Twitter.

По полицейским, дежурившим у Львиных ворот иерусалимского Старого города, открыли огонь трое арабов-израильтян, которые затем попытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, но были ликвидированы в ходе преследования. Были ранены трое полицейских, двое из них — тяжело.