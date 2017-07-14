Глава Южной Осетии назвал Россию "миротворцем по духу"

ЦХИНВАЛ, 14 июл – РИА Новости. Россия по своему духу и содержанию является миротворцем, она обеспечивает мир в Сирии и во многих точках планеты, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на торжественном митинге, посвященном 25-летию миротворческой миссии в республике.

"Вы видите, как благодаря Российской Федерации налаживается жизнь, республика развивается, строятся объекты социального характера, развивается экономика. И это говорит о том, что Россия по духу своему, по своему внутреннему содержанию всегда являлась и является миротворцем", — обратился глава государства к военнослужащим 4-й российской военной базы.

"Сегодня ваши коллеги, ваши боевые товарищи такой же мир обеспечивают в Сирии и во многих точках нашей планеты", — продолжил президент республики.

По его мнению, Россия не дала уничтожить народ Южной Осетии.

По словам Бибилова, Южная Осетия доказала, что является миролюбивым государством.

"И стратегическое партнерство с Российской Федерацией никому больше не даст возможность подумать о силовом решении вопросов, характерном для стран, которые в своей работе, в своей деятельности избрали фашистские настроения. Здесь будет мир, и этот мир мы с вами будем беречь", — заключил глава государства, поблагодарив всех, кто участвовал в миротворческой миссии с 1992 по 2008 год.