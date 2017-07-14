Евросоюз считает необходимым диалог с КНДР наряду с санкциями

БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает необходимым вести диалог с КНДР наряду с санкционным давлением, заявил высокопоставленный представитель ЕС.

Урегулирование на Корейском полуострове станет одним из вопросов в повестке дня заседания глав МИД стран-членов ЕС, которое пройдет в понедельник в Брюсселе.

"У нас действует строгая политика санкций, основанная на этих резолюциях (СБ ООН – ред.). Эти санкции останутся в силе и будут усилены, если будут продолжаться нарушения со стороны КНДР. Но в то же время мы протягиваем руку помощи северокорейскому народу, мы делаем это уже много лет, мы готовы вступить в диалог", — сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, "ЕС считает, что диалог даже в самые сложные времена является наиболее подходящим способом поиска каналов и пути вперед, чтобы избежать эскалации, которая может привести к противостоянию и трагическим последствиям".

"Поэтому мы считаем, что политика, основанная только на давлении, в том числе военном, не сработает, и политическое решение является необходимым путем вперед, чтобы найти способ денуклеаризации Корейского полуострова, соблюдения международного права и стабилизации ситуации между двумя Кореями", — заявил представитель ЕС.

Он отметил, что "диалог должен вестись в заслуживающей доверия перспективе конструктивного взаимодействия". "Ясно, что в случае Северной Кореи диалог ведется не ради удовольствия. Это необходимо в надежде продвинуться", — сказал европейский чиновник.