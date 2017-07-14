Дипломаты обсудят задержание российской семьи в Турции на следующей неделе

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вопрос о российской семье, задержанной на сирийско-турецкой границе, будет обсуждаться в ходе консультаций РФ и Турции, которые запланированы на следующую неделю, заявил посол Турции в России Хюссейн Дириоз.

"Этот вопрос относится к судебно-правовой практике. Но могу сказать, что на следующей неделе ожидаются консультации по консульским вопросам, полагаю, что этот вопрос будет поднят на переговорах", — заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В пятницу телеканал RT сообщил, что жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в Турции при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны.