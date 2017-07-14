Трамп поддержал республиканцев в работе по замене Obamacare

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку сенаторам Республиканской партии в их работе, направленной на отмену реформы здравоохранения экс-президента Барака Обамы, и принятии нового законопроекта.

"Сенаторы-республиканцы напряженно работают, чтобы достигнуть одобрения замены неудачной ObamaCare. Я буду у себя за столом с ручкой в руках!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Republicans Senators are working hard to get their failed ObamaCare replacement approved. I will be at my desk, pen in hand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2017 г.

Американский президент также отметил важность проведения новой реформы здравоохранения после "семи лет катастрофы ObamaCare". "После всех этих лет страданий в связи с ObamaCare, сенаторы-республиканцы должны достичь цели, как обещали!" — заявил Трамп.

So impt Rep Senators, under leadership of @SenateMajLdr McConnell get healthcare plan approved. After 7yrs of O'Care disaster, must happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2017 г.

Также президент заявил, что вице-президент Майк Пенс оказывает сенаторам помощь в реализации нового законопроекта.

В конце июня президент США Дональд Трамп призвал сенаторов Республиканской партии отменить реформу здравоохранения Obamacare, принятую при экс-президенте Бараке Обаме, после того, как новый законопроект республиканцев не получил необходимого количества голосов в сенате.

Ранее республиканцы были вынуждены отложить голосование в сенате по реформе здравоохранения после того, как целый ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде. Поскольку все 48 демократов в сенате против реформы, республиканцам для проведения закона нужны голоса минимум 50 из 52 сенаторов собственной фракции, но сейчас им не хватает по меньшей мере пяти голосов. По оценке беспартийного бюджетного управления конгресса (CBO), нынешний законопроект приведет к некоторому снижению стоимости медстраховки и сократит дефицит, но в результате страховку потеряют 22 миллиона американцев.

Республиканцы пытаются отменить предыдущую масштабную реформу, предусматривающую обязательную покупку гражданами страховых полисов в обмен на субсидии малоимущим. Обещание провести реформу здравоохранения было одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа.