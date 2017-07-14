МИД РФ следит за ситуацией с задержанием российской семьи в Турции

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 14 июля 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 14 июля 2017

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. МИД России и посольство в Турции будут отслеживать развитие ситуации с российской семьей в Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство очень активно занимается (этим вопросом – ред.), как только у них будет дополнительная, новая информация появляться, они будут также ее комментировать. Ну и по нашей линии мы также будем отслеживать эту историю", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

В пятницу телеканал RT сообщил, что жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари задержаны в Турции при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны.