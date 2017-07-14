Калифорнийский "Диснейленд" повысит цены для борьбы с очередями

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Администрация американского парка развлечений "Диснейленд" в Калифорнии поднимает цены на входные билеты в часы пик в попытке снизить время ожидания для посетителей, сообщает издание Los Angeles Times.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы справиться со спросом, расширяя территорию парка и вводя новые аттракционы, а также… проводя сезонные изменения цен с тем, чтобы распределить посещения в течение всего года", — заявила представитель "Диснейленда" Сьюзи Браун.

Цена на билет, действующий в течение одного дня, с 2007 по 2017 год поднялась на 70%, а число гостей за тот же период — на 20%. Однако, несмотря на усилия администрации, среднее время, которое проводят в очереди посетители самых популярных аттракционов, только за последние два года выросло на 28% и сейчас составляет 24,4 минуты.

По данным газеты, самые длинные очереди вынуждены отстаивать желающие посетить парк развлечений по субботам, особенно в конце декабря и в июле. Быстрее всего попасть в "Диснейленд" можно по четвергам в сентябре и январе.