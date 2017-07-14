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В мире

Жертвами лесных пожаров на юге Италии стали два человека

11:3014.07.2017
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© AFP 2017 / Giovanni IsolinoЛесные пожары в провинции Мессина, Италия. 10 июля 2017Лесные пожары в провинции Мессина, Италия. 10 июля 2017
© AFP 2017 / Giovanni Isolino

РИМ, 14 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Чрезвычайная ситуация на юге Италии, где уже несколько дней бушуют сильнейшие лесные пожары, по-прежнему, далека от разрешения: только в четверг пожарным пришлось провести более тысячи операций по борьбе с огненной стихией.

Пожарные в Италии. Архивное фото
© Fotolia / ChiccoDodiFC
В Италии для тушения пожаров на юге привлекли военных
Первые жертвы этого стихийного бедствия зарегистрированы в Калабрии, где накануне погибли двое пожилых мужчин. Один из них скоропостижно скончался, задохнувшись дымом, другой – сгорел заживо, пытаясь защитить от огня свои сельхозугодья.

По данным национальной Пожарной службы, в настоящее время в тушении лесных пожаров на Апеннинах принимают участие 14 специальных самолетов Canadair и 21 вертолет, еще три противопожарных самолета были представлены Францией в рамках помощи Италии со стороны ЕС.

Пожары охватили практически все южные области — Кампанию, Апулию, Базиликату, Калабрию, Сицилию. На острове сейчас сложилась поистине критическая ситуация: очаги сильного возгорания зарегистрированы в восьми из девяти сицилийских провинций, где за минувшие сутки пожарные более 260 раз выезжали на место возгорания. Счет тех, кто был эвакуирован из собственных домов, а также туристов, вывезенных с местных курортов, уже идет на многие сотни.

Несколько улучшилась ситуация в Кампании, где по решению властей к борьбе с огнем, в частности, при тушении огромного пожара в Национальном парке Везувия, были привлечены военные. Однако и в этой области приходится эвакуировать людей из ряда населенных пунктов, к которым вплотную подошел огонь.

По данным крупнейшей итальянской организации по охране окружающей среды Legambiente, с середины июня в Италии огонь охватил уже 26 тысяч гектаров лесов, причем 13 тысяч – на Сицилии. Это 94% площади, пострадавшей от лесных пожаров за весь 2016 год.

Столь опасная ситуация вызвана, прежде всего, сильнейшей жарой, которая установилась на Апеннинах практически с самого начала лета. Климатологи отмечают, что нынешний июнь стал самым жарким за всю почти двухсотлетнюю историю метеонаблюдений, если не считать аномально высоких температур июня 2003 года.

По данным правоохранительных органов Италии, причиной многих пожаров являются умышленные поджоги. Так, прокуратура Неаполя убеждена, что уничтоживший 100 гектаров леса пожар в Национальном парке Везувия стал результатом преступной деятельности поджигателей. Некоторые эксперты, в частности, автор нескольких книг о каморре Роберто Савиано, предполагают, что за многими пожарами стоят организованные преступные группировки, имеющие интересы в мусорном бизнесе.

Президент Базиликаты Марчелло Питтелла обратился ко всем жителям области с призывом положить конец умышленным поджогам. "Призываю вас сообщать о каждом факте поджога. Уже несколько дней региональная служба Гражданской обороны, пожарные, гражданские и военные власти неустанно ведут борьбу за спасение области от пожаров. Но этих усилий не хватает. Убедительно прошу всех прервать эту огненную цепь", — заявил глава региона.

На фоне непрекращающихся лесных пожаров в Италии возникла политическая дискуссия о правомерности ликвидации созданной еще в 1822 году государственной Лесной гвардии, функции которой 1 января этого года были переданы итальянским карабинерами и Пожарной службе страны.

© AFP 2017 / Giovanni IsolinoЛесные пожары в провинции Мессина, Италия. 10 июля 2017
© AFP 2017 / Giovanni Isolino
Лесные пожары в провинции Мессина, Италия. 10 июля 2017

 

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