Жертвами лесных пожаров на юге Италии стали два человека

РИМ, 14 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Чрезвычайная ситуация на юге Италии, где уже несколько дней бушуют сильнейшие лесные пожары, по-прежнему, далека от разрешения: только в четверг пожарным пришлось провести более тысячи операций по борьбе с огненной стихией.

Первые жертвы этого стихийного бедствия зарегистрированы в Калабрии, где накануне погибли двое пожилых мужчин. Один из них скоропостижно скончался, задохнувшись дымом, другой – сгорел заживо, пытаясь защитить от огня свои сельхозугодья.

По данным национальной Пожарной службы, в настоящее время в тушении лесных пожаров на Апеннинах принимают участие 14 специальных самолетов Canadair и 21 вертолет, еще три противопожарных самолета были представлены Францией в рамках помощи Италии со стороны ЕС.

Пожары охватили практически все южные области — Кампанию, Апулию, Базиликату, Калабрию, Сицилию. На острове сейчас сложилась поистине критическая ситуация: очаги сильного возгорания зарегистрированы в восьми из девяти сицилийских провинций, где за минувшие сутки пожарные более 260 раз выезжали на место возгорания. Счет тех, кто был эвакуирован из собственных домов, а также туристов, вывезенных с местных курортов, уже идет на многие сотни.

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Несколько улучшилась ситуация в Кампании, где по решению властей к борьбе с огнем, в частности, при тушении огромного пожара в Национальном парке Везувия, были привлечены военные. Однако и в этой области приходится эвакуировать людей из ряда населенных пунктов, к которым вплотную подошел огонь.

По данным крупнейшей итальянской организации по охране окружающей среды Legambiente, с середины июня в Италии огонь охватил уже 26 тысяч гектаров лесов, причем 13 тысяч – на Сицилии. Это 94% площади, пострадавшей от лесных пожаров за весь 2016 год.

Столь опасная ситуация вызвана, прежде всего, сильнейшей жарой, которая установилась на Апеннинах практически с самого начала лета. Климатологи отмечают, что нынешний июнь стал самым жарким за всю почти двухсотлетнюю историю метеонаблюдений, если не считать аномально высоких температур июня 2003 года.

IN PICTURES: Fire rages at Italy's Mount Vesuvius https://t.co/dLoNQWDN2w — Terra Mia Ristorante (@TerraMiaLM) 13 июля 2017 г.

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По данным правоохранительных органов Италии, причиной многих пожаров являются умышленные поджоги. Так, прокуратура Неаполя убеждена, что уничтоживший 100 гектаров леса пожар в Национальном парке Везувия стал результатом преступной деятельности поджигателей. Некоторые эксперты, в частности, автор нескольких книг о каморре Роберто Савиано, предполагают, что за многими пожарами стоят организованные преступные группировки, имеющие интересы в мусорном бизнесе.

Президент Базиликаты Марчелло Питтелла обратился ко всем жителям области с призывом положить конец умышленным поджогам. "Призываю вас сообщать о каждом факте поджога. Уже несколько дней региональная служба Гражданской обороны, пожарные, гражданские и военные власти неустанно ведут борьбу за спасение области от пожаров. Но этих усилий не хватает. Убедительно прошу всех прервать эту огненную цепь", — заявил глава региона.

На фоне непрекращающихся лесных пожаров в Италии возникла политическая дискуссия о правомерности ликвидации созданной еще в 1822 году государственной Лесной гвардии, функции которой 1 января этого года были переданы итальянским карабинерами и Пожарной службе страны.

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