Женский монастырь подо Львовом забросали коктейлями Молотова

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Неизвестные подожгли монастырь в поселке Брюховичи Львовской области, забросав его бутылками с зажигательной смесью, в больницу обратились 20 жителей монастыря, сообщила в пятницу пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.

​​По данным ведомства, в ночь на пятницу в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Брюховичи на территорию монастыря неизвестные лица бросили бутылки с зажигательной смесью, в результате чего произошел пожар. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что из-за забора на территорию монастыря, в котором проживают 30 человек, было брошено пять бутылок с зажигательной смесью, четыре из которых загорелись. Одна бутылка со смесью не разбилась. Пожар был локализован. В медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 жителей монастыря. После оказания медицинской помощи никого из них не госпитализировали", — говорится в сообщении.

По данным полиции, огнем повреждены фасад здания и два окна на первом и втором этажах.

На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.