Премьер Турции исключил возможность новой попытки переворота

АНКАРА, 14 июл — РИА Новости. Новая попытка переворота в Турции невозможна, однако борьба с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого Анкара возложила ответственность за прошлогодний мятеж, еще не закончена, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в преддверии первой годовщины попытки переворота.

"Такая ситуация (новая попытка переворота — ред.) исключена. Но если кто-то решится на подобное безумие, он заплатит еще более высокую цену. Слишком рано говорить, что борьба с FETO закончилась. Судебные процессы продолжаются, и разные вещи могут выявиться в ходе этих процессов, то есть могут происходить новые события", — сказал Йылдырым на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле.

Турецкий премьер прокомментировал заявление председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии страны Кемаля Кылычдароглу о том, что властям было известно о подготовке государственного переворота заранее, и мятеж был "контролируемым".

"Это не собственное мнение Кылычдароглу. Это результат работы "мозгового центра" FEТО в США", — приводит слова Йылдырыма газета Hurriyet.

Попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих.