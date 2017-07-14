В Харькове задержали двух сторонников ИГ*

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове двух сторонников террористической организации "Исламское государство"*, одного из них ранили, сообщает харьковское интернет-издание NewsRoom Kharkiv со ссылкой на очевидцев и собственного корреспондента.

"В Харькове со стрельбой задержали террористов ИГИЛ*", — сообщает издание.

По его данным, задержание со стрельбой произошло накануне вечером в Харькове на парковке возле торгово центра "Караван".

"Как рассказали свидетели, к двум мужчинам (один из них был неславянской внешности) подошли двое граждан в штатском и приказали тем лечь на землю", — сообщает издание.

Издание уточняет со ссылкой на правоохранителей, что были задержаны двое представителей ИГ*.

"Как сообщили на месте правоохранители, в результате спецоперации были задержаны два террориста ИГИЛ. Эту же информацию подтверждают наши источники в правоохранительных органах. Начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил NewsRoom, что сотрудниками управления был задержан преступник, находящийся в международном розыске. Информация по второму задержанному проверяется", — сообщает издание.

*Террористическая организация, запрещена в России