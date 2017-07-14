Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу Эммануэля Макрона с национальным праздником Франции — Днем взятия Бастилии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Российско-французские связи уходят корнями в глубокое прошлое. Об этом напомнила открытая нами совместно в Версальском дворце выставка, посвященная трехсотлетию визита императора Петра I во Францию", — приводится в сообщении текст телеграммы Путина.

По словам президента РФ, подобные исторические события красноречиво свидетельствуют об особом характере отношений между Россией и Францией, об уважении и симпатии народов друг к другу.

Франция 14 июля празднует главный национальный праздник республики – День взятия Бастилии (L'anniversaire de la prise de la Bastille).

Бастилия – крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных.

О Дне взятия Бастилии читайте в справке РИА Новости>>