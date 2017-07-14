В ДНР сообщили о 30 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (100)

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 31 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики", — заявил журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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