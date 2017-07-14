Храмовую гору в Иерусалиме закрыли для молитвы из-за инцидента со стрельбой

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Израильская полиция после вооруженного нападения в историческом центре Иерусалима закрыла комплекс мечетей Храмовой горы и отменила проведение там традиционных пятничных молитв, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

Решение, которое местные СМИ называют беспрецедентным для последних лет, было принято после того, как рядом с третьей по значимости святыней исламского мира трое боевиков открыли огонь по израильтянам и ранили трех из них прежде, чем самих нападавших ликвидировали полицейские.

"Проходы на Храмовую гору перекрыты, оттуда эвакуированы посетители. Помимо этого, по решению командующего (иерусалимским полицейским) округом, на Храмовой горе не будут проводиться пятничные молитвы", — сообщила полиция.

Устроив стрельбу у Львиных ворот Старого города, нападавшие, личности которых пока запрещены к разглашению, пытались скрыться на Храмовой горе, но были застрелены сотрудниками полиции в ходе преследования.

Газета " Гаарец " пишет, что закрытие Храмовой горы для пятничных молитв, на которые стекаются десятки тысяч палестинцев и израильских арабов, происходит "впервые за годы".

События на Храмовой горе, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, в прошлом не раз становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.

Израиль заверяет арабо-мусульманский мир в незыблемости статус-кво Храмовой горы, в соответствии с которым молиться в пределах святыни могут только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешается свободно ее посещать.