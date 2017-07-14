В ЛНР сообщили об испытаниях силовиками систем управления артогнем

ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Представитель центра по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики заявил РИА Новости, что украинские силовики провели испытания систем управления артиллерийским огнем у линии соприкосновения в Донбассе.

"Одиннадцатого июля 2017 года на горячую линию МВД ЛНР поступило сообщение от военнослужащего 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной Закарпатской бригады. Мужчина рассказал о проведении… испытаний новых украинских систем управления артиллерийским огнем", — заявил в пятницу собеседник агентства, отметив, что испытания проходили недалеко от подконтрольного ЛНР поселка Калиново.

По данным ведомства, испытания были проведены для комиссии военного руководства украинской армии. В МВД ЛНР заявили, что "данные сведения были переданы в рамках программы по оплате со стороны ЛНР сведений о преступлениях" украинских силовиков.

"По предварительным результатам назначенной проверки установлено, что в районе поселка Калиново работала комиссия Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с первым заместителем секретаря СНБО генерал-полковником Владимиром Ковалем", — утверждают в ЦВО.

В МВД ЛНР заявили, что комиссия в составе 18 человек знакомилась с итогами полевых испытаний систем управления артиллерийским огнем "ГИС "АРТА" и "МАГ "АРТА" украинского производства с целью выявления лучшего и с последующим принятием его на вооружение силовиков. "Факт был внесен в книгу учета происшествий и преступлений МВД ЛНР", — добавили в ведомстве.

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