Белый дом допустил возвращение России ее дипсобственности

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американские власти рассматривают возможность возвращения России ее дипломатической собственности. По словам заместителя помощника президента США Себастьяна Горки, Вашингтон хочет "дать шанс" взаимодействию и сотрудничеству с Москвой.
79.7%Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов
17.7%Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности
2.6%Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы. Также из страны были высланы 35 дипломатов.
В российском МИД действия Вашингтона назвали "правовым шабашем в стране юристов".
Позиция Белого дома
В интервью телеканалу CNN Горка заявил о необходимости сотрудничества США и России.
"Дело в том, что мы можем не иметь общей философии, можем не иметь общего взгляда государственного деятеля на мир, но суть в том, что есть вопросы, вызывающие общее беспокойство", — отметил представитель администрации.
В качестве примера успешного сотрудничества американский чиновник привел ситуацию в Сирии.
В минувшую пятницу глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу с полудня 9 июля.
В понедельник Тиллерсон заявил о "некотором прогрессе", которого удалось достичь в Сирии. Он также выразил надежду, что режим перемирия получится ввести и в северной части страны.
Давление на Трампа
Обращение сенаторов было опубликовано накануне первой личной встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.
Сенаторы выразили "глубокую обеспокоенность" сообщениями представителей администрации США о том, что на встрече с Путиным будет обсуждаться возврат посольских дач (dachas — как пишут авторы послания).
Сенаторы также заявили, что видят "ограниченность" желания Москвы работать "вместе с США". Политики призвали Трампа "исключить возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений".
Позиция Москвы
Российские власти уже подготовили ответ на изъятие дипломатической собственности в США. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что терпение Москвы "на исходе".
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию возмутительной.
"Я считаю, что для такой великой страны, как США, поборника международного права, — это просто стыдно оставлять ситуацию в таком подвешенном состоянии", — сказал дипломат журналистам.
Министр также напомнил, что решение об изъятии российской дипсобственности принимала еще администрация Барака Обамы.
"Это были уже — употреблю слово — "судороги" пятой администрации, она хотела максимально отравить российско-американские отношения", — подчеркнул Сергей Лавров.
"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", — рассказал газете источник в МИД.
Среди объектов, которые могут попасть под арест, называются принадлежащие США дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве.