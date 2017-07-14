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В мире

Белый дом допустил возвращение России ее дипсобственности

08:2214.07.2017
(обновлено: 08:59 14.07.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американские власти рассматривают возможность возвращения России ее дипломатической собственности. По словам заместителя помощника президента США Себастьяна Горки, Вашингтон хочет "дать шанс" взаимодействию и сотрудничеству с Москвой.

США не намерены возвращать России арестованную дипсобственность. Стоит ли отвечать на это?
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    Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов

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    Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности

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    Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
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В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела пакет санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.

Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы. Также из страны были высланы 35 дипломатов.

В российском МИД действия Вашингтона назвали "правовым шабашем в стране юристов".

Позиция Белого дома

В интервью телеканалу CNN Горка заявил о необходимости сотрудничества США и России.

"Дело в том, что мы можем не иметь общей философии, можем не иметь общего взгляда государственного деятеля на мир, но суть в том, что есть вопросы, вызывающие общее беспокойство", — отметил представитель администрации.

В качестве примера успешного сотрудничества американский чиновник привел ситуацию в Сирии.

Посольство России в США. Вашингтон
© Flickr / Kent Wang
Мнение: США хотят вернуть России дипсобственность без потери лица
"Не забывайте, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы видим добрую волю, которая идет из Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс того, что Рекс Тиллерсон (госсекретарь США. — Прим. ред.) хочет видеть, что является улучшением отношений между двумя нашими столицами", — сказал Горка.

В минувшую пятницу глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу с полудня 9 июля.

В понедельник Тиллерсон заявил о "некотором прогрессе", которого удалось достичь в Сирии. Он также выразил надежду, что режим перемирия получится ввести и в северной части страны.

Давление на Трампа

Вид на Спасскую башню Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Кремле назвали беспрецедентной ситуацию с дипсобственностью в США
На прошлой неделе в ситуацию с российской дипломатической собственностью вмешались члены сената. Трое парламентариев (республиканцы Марко Рубио, Джонни Исаксон и демократ Джин Шахин) потребовали от президента Дональда Трампа не возвращать резиденции Москве.

Обращение сенаторов было опубликовано накануне первой личной встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Сенаторы выразили "глубокую обеспокоенность" сообщениями представителей администрации США о том, что на встрече с Путиным будет обсуждаться возврат посольских дач (dachas — как пишут авторы послания).

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост БРИКС
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Рябков: позиция США по дипсобственности РФ повышает шансы на жесткий ответ
"Возвращение этих двух объектов России в то время как Кремль отказывается отвечать за свою кампанию влияния против США укрепит президента Владимира Путина и будет способствовать опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против демократий во всем мире", — отметили парламентарии.

Сенаторы также заявили, что видят "ограниченность" желания Москвы работать "вместе с США". Политики призвали Трампа "исключить возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений".

Позиция Москвы

Российские власти уже подготовили ответ на изъятие дипломатической собственности в США. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что терпение Москвы "на исходе".

Здание посольства США в Москве
© РИА Новости / Tatyana Makeyeva
Мнение: зеркальные меры России по дипломатам отрезвят горячие головы в США
"Ситуация беспрецедентная: и с точки зрения двухсторонних российско-американский отношений, и с точки зрения международного права. Поэтому, конечно, Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер. В то же время мы рассчитываем, что какая-то политическая воля будет продемонстрирована со стороны наших коллег в США, чтобы исправить допущенные нарушения международного права", — сказал Песков журналистам.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию возмутительной.

"Я считаю, что для такой великой страны, как США, поборника международного права, — это просто стыдно оставлять ситуацию в таком подвешенном состоянии", — сказал дипломат журналистам.

Министр также напомнил, что решение об изъятии российской дипсобственности принимала еще администрация Барака Обамы.

"Это были уже — употреблю слово — "судороги" пятой администрации, она хотела максимально отравить российско-американские отношения", — подчеркнул Сергей Лавров.

Государственный флаг США на фасаде здания посольства США в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Принцип взаимности. К высылке тридцати американских дипломатов
О возможных ответных мерах Москвы во вторник сообщила газета "Известия". По информации издания, российские власти планируют выслать из страны около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США.

"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", — рассказал газете источник в МИД.

Среди объектов, которые могут попасть под арест, называются принадлежащие США дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве.

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