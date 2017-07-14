В ЛНР заявили о четырех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Украинские силовики 4 раза за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За минувшие сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 мм и 82 мм", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 24 мины. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Сокольники, Калиновка, Донецкий и позиций Народной милиции у КПП "Станица Луганская".

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Ополченцы за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, двое военных ранены.

"За прошедшие сутки противник 29 раз нарушил перемирие на Донбассе", — говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в соцсети Facebook.

Как заявляют силовики, на приморском направлении были обстреляны Водяное, Широкино, Гнутово, Павлополь, Новомихайловка и Марьинка. Отмечается, что в результате обстрелов Марьинки были ранены двое военных.

По данным пресс-центра, на донецком направлении под огнем оказались Авдеевка, где была самая напряженная ситуация, а также Спартак, Ясиноватая и шахта Бутовка. Нарушения есть и на луганском направлении — в районе Станицы Луганской, Новоалександровки и Новотошковского.

Как утверждают силовики, при обстрелах ополченцы использовали стрелковое оружие, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и БМП.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.