МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Правительство Австралии разработало законопроект, согласно которому информационно-технологические компании будут обязаны предоставлять спецслужбам доступ к зашифрованным сообщениям.агентство Рейтер.
Как отмечает агентство, законопроект коснется таких IT-гигантов, как компания Facebook, создавшая крупнейшую в мире социальную сеть, и производитель популярных коммуникационных устройств Apple.
Ранее "яблочная" корпорация отказывалась раскрывать подобную информацию, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни.
Законопроект поступит в парламент в августе, сразу после возвращения депутатов с каникул, и может быть одобрен в течение нескольких месяцев.