В Австралии разработали законопроект о доступе к зашифрованным мессенджерам

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Правительство Австралии разработало законопроект, согласно которому информационно-технологические компании будут обязаны предоставлять спецслужбам доступ к зашифрованным сообщениям.

"Мы должны быть уверены, что интернет не используется как "темное место" плохими людьми, чтобы скрыть свою криминальную деятельность", — заявил австралийский премьер-министр Малькольм Тернбулл, слова которого приводит агентство Рейтер

Как отмечает агентство, законопроект коснется таких IT-гигантов, как компания Facebook, создавшая крупнейшую в мире социальную сеть, и производитель популярных коммуникационных устройств Apple.

Ранее "яблочная" корпорация отказывалась раскрывать подобную информацию, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни.

Законопроект поступит в парламент в августе, сразу после возвращения депутатов с каникул, и может быть одобрен в течение нескольких месяцев.