Приезд председателя Еврокомиссии спровоцировал беспорядки в Салониках

АФИНЫ, 14 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Присвоение председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру звания почетного доктора Салоникского университета вызвало беспорядки в северной столице Греции и привело к столкновениям с полицией, сообщает Афинское агентство новостей.

Юнкер в четверг вечером приехал в Салоники на присвоение звания почетного доктора права университета Аристотеля. Против выступила внепарламентская левая оппозиция. Как говорится в поступившем в РИА Новости заявлении партии "АНТАРСИЯ", такое решение является циничным и неприемлемо, а Юнкер является нежелательным гостем в Салониках как выразитель политики насилия и ненависти, нарушения прав человека, бедности и безработицы.

Несколько десятков человек собрались на митинг в центре Салоник и затем попытались прорваться в здание греческого общественного телевидения ERT3, чтобы выступить в прямом эфире. Когда митингующие пытались прорваться, полиция применила слезоточивый газ.

По сообщению агентства, в демонстрации участвовали члены партий "АНТАРСИЯ", "Народное единство", студенты, представители общественных организаций.

Сам Юнкер в своей речи заявил, что на протяжении всей своей карьеры он всегда старался уважать достоинство греческого народа, отметив, что "не все европейцы уважают его". "Греция маленькая страна, но у нее великий народ, и я влюбился в этот народ", — сказал председатель Европейской комиссии.

"Греция переворачивает страницу истории, возвращая себе уверенность, стабильность и развитие… Я рад, что греческое правительство и народ Греции делают это. Это гигантская работа. Этот прогресс является результатом широкомасштабных реформ, проводимых в стране в течение последних двух лет", — сказал Юнкер.

По его словам, экономика, как ожидается, вырастет на 2,1% в 2017 году и на 2,5% в 2018-м.

Председатель Европейской комиссии заявил о необходимости построить современное государство.