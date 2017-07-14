МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Экс-президент Перу Ольянта Умала и его супруга Надин Эредия, приговоренные в четверг вечером к предварительному заключению на срок 18 месяцев, выехали из своего дома в Лиме сразу после приговора и направились в суд, чтобы сдаться властям, сообщает портал Comercio.

По данным следствия, Умала будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года) мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств. Речь идет о фондах, за счет которых финансировались предвыборные мероприятия самого Умалы.

Умала уже прокомментировал решение судьи о предварительном заключении на срок ведения следствия по его делу. "Это (приговор) является подтверждением превышения власти, с которым мы будем бороться в защиту наших прав и прав всех людей", – написал Умала в своем микроблоге в Twitter.

Адвокаты Умалы уже заявили, что подадут апелляцию на судебный вердикт.

Умала стал вторым экс-главой Перу, в отношении которого избрана подобная мера. Первым был Альберто Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 годы. Он отбывает 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления. В свои почти 79 лет Фухимори страдает онкологическим заболеванием и был неоднократно госпитализирован во время заключения. Несмотря на болезнь, ранее ему было отказано в помиловании и переводе под домашний арест, однако в апреле президент Педро Кучински заявил, что его правительство вновь рассматривает вопрос о возможном освобождении Фухимори по гуманитарным соображениям.