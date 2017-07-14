Бразильский парламент в августе проголосует по вопросу обвинения президента

МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Палата депутатов бразильского парламента проголосует по вопросу о предъявлении обвинений президенту Мишелу Темеру 2 августа, сообщил в четверг глава нижней палаты Родригу Майя.

"После заслушивания глав парламентских групп достигнуто соглашение, чтобы голосование прошло 2 августа", – приводит портал Politico слова Майи.

В конце июня обвинения в коррупции против президента были направлены в нижнюю палату конгресса. Ранее генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против Темера. Для положительного ответа на вопрос о начале судебного процесса необходимы голоса двух третей членов палаты депутатов, или 342 голоса.

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года в интервью бразильскому порталу Epoca Globo. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.