Китай призвал не делать безответственных заявлений из-за кончины Лю Сяобо

ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай призывает иностранные государства не вмешиваться в его внутренние дела из-за кончины правозащитника, нобелевского лауреата Лю Сяобо и не делать безответственных заявлений, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Лю Сяобо скончался в больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени. Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". После его кончины ряд иностранных лидеров, в также представители международных организаций выразили соболезнования, призвали власти Китая не препятствовать передвижению членов его семьи и освободить из-под ареста его вдову Лю Ся.

"Китай – правовое государство. Дело Лю Сяобо относится к внутренним делам Китая. Другие иностранные государства не имеют права делать безответственные заявления. Мы призываем соответствующие страны уважать правовой суверенитет Китая и не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом отдельного индивидуального случая", — говорится в опубликованном заявлении Гэн Шуана.

Он отметил, что Лю Сяобо был признан виновным в нарушении закона. После того как у него нашли рак печени, соответствующие ведомства и медучреждения из соображений гуманизма и в соответствии с законом сделали все возможное для его лечения.

Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требовавшими освобождения правозащитника и обеспечения ему свободы передвижения для выезда за рубеж на лечение. На все подобные заявления МИД КНР призывал не вмешиваться во внутренние дела Китая и заявлял, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежали в русле китайских законов.