ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Правозащитник и лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо, скончавшийся от рака в четверг, получал необходимое лечение и лучший уход, медики предпринимали все возможные усилия для спасения его жизни, заявил лечащий врач правозащитника Лю Юньпэн.

"С того дня, как Лю Сяобо поступил, госпиталь предпринимал все необходимые усилия для его лечения", — приводит слова врача агентство Синьхуа

Он добавил, что для консультаций по диагностике и методам лечения правозащитника медучреждение привлекло известных специалистов из США и Германии.

Китайский правозащитник-диссидент и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался в Китае на 62-м году жизни в Первой больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени.

Лю Сяобо, с 2009 года (по некоторым данным — с 2008) отбывавший тюремный срок по обвинению в "организации в последние годы агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя", был недавно освобожден после того, как у него обнаружили рак печени последней.

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требовавшими освобождения правозащитника и обеспечения ему свободы передвижения для выезда за рубеж на лечение. На все подобные заявления МИД КНР призывает не вмешиваться во внутренние дела Китая и заявляет, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежат в русле китайских законов.