ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Правозащитник и лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо, скончавшийся от рака в четверг, получал необходимое лечение и лучший уход, медики предпринимали все возможные усилия для спасения его жизни, заявил лечащий врач правозащитника Лю Юньпэн.
Он добавил, что для консультаций по диагностике и методам лечения правозащитника медучреждение привлекло известных специалистов из США и Германии.
Китайский правозащитник-диссидент и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался в Китае на 62-м году жизни в Первой больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени.
Лю Сяобо, с 2009 года (по некоторым данным — с 2008) отбывавший тюремный срок по обвинению в "организации в последние годы агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя", был недавно освобожден после того, как у него обнаружили рак печени последней.
Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требовавшими освобождения правозащитника и обеспечения ему свободы передвижения для выезда за рубеж на лечение. На все подобные заявления МИД КНР призывает не вмешиваться во внутренние дела Китая и заявляет, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежат в русле китайских законов.