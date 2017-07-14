Адвокат рассказал о цели встречи Трампа-младшего и Весельницкой

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер заявил РИА Новости, что российский певец Эмин Агаларов действительно организовал встречу Дональда Трампа-младшего и адвоката из РФ Натальи Весельницкой, однако, по его словам, целью было вовсе не обсуждение Хиллари Клинтон или американских выборов, а Акта Магнитского.

Во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от Эмина Агаларова, с которым сын Трампа был знаком еще с 2013 года.

"Что же касается роли Эмина Агаларова в организации встречи, то это правда, он это сделал. Он устроил эту встречу или попросил … Роба Голдстоуна организовать встречу между Натальей и людьми из кампании Трампа. У нас нет причин верить, что целью встречи было обсуждение госпожи Клинтон или выборов США. Единственная цель встречи состояла в том, чтобы Наталия поговорила об Акте Магнитского — вопросе, которым, как мы понимаем, она увлечена", — пояснил Балбер.

Отвечая на вопрос, почему в письме от 3 июня 2016 года Голдстоун пишет, что речь идет о документах и об "очень чувствительной информации высокого уровня", которая обличает "связи Клинтон с Россией", адвокат семьи Агаларовых сообщил, что "это просто неправда". "Это просто неправда, что это было целью встречи. У нас никогда не было такого понимания. Мы бы никогда не пытались организовать эти встречи, если бы это было целью. Это все выдумано", — отметил Балбер.

Он сказал РИА Новости, что Весельницкая "не является адвокатом российского правительства, у нее частная компания в Москве". "Многое, о чем было сказано в переписке Голдстоуна просто не правда", — добавил адвокат. Ранее сын Трампа также утверждал, что "женщина (Весельницкая) не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского".

В последние дни в США разгорелся скандал с участием Дональда Трампа-младшего. СМИ узнали, что в 2016 году он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.