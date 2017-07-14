МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Европейский фонд прямых инвестиций подал в суд на известного французского диетолога Пьера Дюкана, обвиняя ответчика в мошенничестве при исполнении финансовых сделок, пишет газета Guardian со ссылкой на судебные материалы.

В иске фонда, поданном в один из судов Нью-Йорка, говорится, что Дюкан "мошенническим путем получил финансирование и консалтинговые услуги… без всякого намерения исполнять контрактные обязательства".

Истцы отмечают, что инвестиции в размере нескольких сотен тысяч долларов требовались Дюкану для продвижения своей диеты в США.

В мире продано более 11 миллионов книг по белковой диете, разработанной Дюканом, а среди его последователей числились такие знаменитости, как Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Пенелопа Круз и Жизель Бундхен. Однако в научном сообществе диета Дюкана имеет неоднозначную репутацию и неоднократно подвергалась критике.