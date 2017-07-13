На Украине представители профсоюзов протестуют против медицинской реформы

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что он и другие представители профсоюзов объявляют голодовку и требуют не ставить на голосование в Раде медицинскую реформу.

Ранее местные СМИ сообщили, что у здания Минздрава Украины недовольные медицинской реформой устроили акцию протеста.

"Сейчас в Белом зале министерства здравоохранения проводим переговоры с представителями Минздрава. Требуем выполнения требований КСПУ (Конфедерации свободных профсоюзов Украины — ред.) от 13 июля, основные — отставка министра и отмена реформы, направленной на уничтожение миллионов украинцев. Николай Житник, известный горняк, орденоносец, вместе со мной, председателем КСПУ, объявил голодовку", — написал Волынец в четверг на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что к голодовке присоединился представитель Минздрава Юрий Соколов.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтение базовый законопроект, который позволит дать старт проведению медицинской реформы на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. Предложенная правительством медицинская реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>