На Украине представители профсоюзов протестуют против медицинской реформы

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что он и другие представители профсоюзов объявляют голодовку и требуют не ставить на голосование в Раде медицинскую реформу.
Ранее местные СМИ сообщили, что у здания Минздрава Украины недовольные медицинской реформой устроили акцию протеста.
"Сейчас в Белом зале министерства здравоохранения проводим переговоры с представителями Минздрава. Требуем выполнения требований КСПУ (Конфедерации свободных профсоюзов Украины — ред.) от 13 июля, основные — отставка министра и отмена реформы, направленной на уничтожение миллионов украинцев. Николай Житник, известный горняк, орденоносец, вместе со мной, председателем КСПУ, объявил голодовку", — написал Волынец в четверг на своей странице в Facebook.
Также он сообщил, что к голодовке присоединился представитель Минздрава Юрий Соколов.
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