Путин направил приветствие участникам "Славянского базара в Витебске"
23:2513.07.2017
(обновлено: 23:27 13.07.2017)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив роль мероприятия в развитии сотрудничества и сближения народов разных стран.
"Столь масштабные совместные культурные мероприятия, несомненно, вносят весомый вклад в развитие плодотворного гуманитарного сотрудничества, способствуют взаимному духовному обогащению и сближению народов разных стран", — говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.
Путин напомнил, что в этом году участников фестиваля ждут выступления исполнителей из разных стран, концерты классической, современной и народной музыки, многочисленные выставки и художественные конкурсы, будут представлены новые театральные постановки.
Двадцать пятый юбилейный международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" открылся в Белоруссии 14 июля. Гостями фестиваля стали известные музыканты и исполнители 44 стран.
С 1995 года фестиваль проходит под личным патронатом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он присутствовал на открытии фестиваля и в этот раз.
Белорусский лидер вручил награды деятелям искусства Белоруссии, России и Украины, внесшим значительный вклад в развитие фестиваля, премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2015-2016 годы и специальную награду президента Белоруссии "Через искусство — к миру и взаимопониманию".
Президента Александра Лукашенко приветствовали победители "Славянского базара" прошлых лет. Белорусская певица, обладатель "Гран-при" на конкурсе молодых исполнителей "Витебск-11", проходившего в рамках фестиваля искусств "Славянский базарв в Витебске", Алёна Ланская вручила юбилейный подарок.
Гала-концерт, посвященный открытию юбилейного 25-го международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", вел популярный артист Максим Галкин.
Певец Валерий Леонтьев выступил на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Руководитель ансамбля "Сябры", певец Анатолий Ярмоленко на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певица Надежда Бабкина и театр "Русская песня" на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Участники государственного ансамбля танца Белоруссии на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певец Майкл Болтон на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певцы Петр Елфимов и Лариса Долина на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певица Кристина Орбакайте на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Участники группы "Чистый голос" на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певица Алла Пугачева на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Бывший участник дуэта Modern Talking певец Томас Андерс на сцене XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певец Сергей Лазарев на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
"Фестиваль — ровесник суверенной Беларуси. Он развивается вместе со страной… Год из года, пусть и с разным успехом, мы показываем родство культур", — сказал на гала-концерте, посвященном открытию фестиваля президент Белоруссии Александр Лукашенко.