Путин направил приветствие участникам "Славянского базара в Витебске"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив роль мероприятия в развитии сотрудничества и сближения народов разных стран.

"Столь масштабные совместные культурные мероприятия, несомненно, вносят весомый вклад в развитие плодотворного гуманитарного сотрудничества, способствуют взаимному духовному обогащению и сближению народов разных стран", — говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Путин напомнил, что в этом году участников фестиваля ждут выступления исполнителей из разных стран, концерты классической, современной и народной музыки, многочисленные выставки и художественные конкурсы, будут представлены новые театральные постановки.