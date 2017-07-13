Лукашевич: ВСУ продолжают стягивать тяжелые вооружения к линии отвода

ВЕНА, 13 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают концентрировать тяжелые вооружения вблизи линий соприкосновения в Донбассе, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, ситуация с выполнением Минских договоренностей остается весьма неудовлетворительной. В частности, указал Лукашевич, несмотря на некоторые обнадеживающие моменты – например, за прошедшие выходные в Луганской области СММ не зафиксировала ни одного разрыва снаряда – полное прекращение огня, которое Киев пообещал в связи с наступлением сезона уборки урожая, так и не наступило.

"После выходных обстрелы возобновились. Доклады Специально мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) указывают последовательность перестрелок в одной из наиболее горячих точек – под Авдеевкой. Первые выстрелы идут со стороны киевских силовиков. Так было 5, 6, 7, 8, 9 и 10 июля", — сообщил он

Кроме того, добавил Лукашевич, не прекращаются обстрелы городов под контролем ополчения Донбасса. Практически каждый день поступают сообщения о разрушении или повреждении жилых домов. Десятого июля в результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Трудовские разрушены три дома на улицах Зеленый Гай и Карнавальная. Четыре дома повреждены в Докучаевске на улицах Полевая и Ленина.

Постпред РФ при ОБСЕ особо отметил, что вооруженные силы Украины продолжают концентрировать тяжелые вооружения вблизи линий отвода.

"В докладе от 5 июля СММ зафиксировала в Миролюбовке замаскированную реактивную систему залпового огня "Ураган". Там же обнаружена группа из 13 гаубиц и САУ, в том числе сверхмощная САУ "Пион", — сообщил Лукашевич

По его словам, необходимы действенные меры, которые привели бы к реальному сокращению огня на линии соприкосновения.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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