Мексика и США договорились усилить сотрудничество в энергетике

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Мексика и США договорились в четверг об усилении сотрудничества в энергетической отрасти по итогам визита в Мехико министра энергетики соседней страны Рика Перри, говорится в сообщении администрации мексиканского президента.

"Министерства энергетики Мексики и США достигли соглашения работать по трем стратегическим направлениям, чтобы укрепить энергетическую безопасность, а также способствовать росту и интеграции наших энергетических рынков", — отмечается в коммюнике.

К таким направлениям относятся обеспечение безопасности и адаптации энергетических систем двух стран, развитие торговли, инвестиций и инфраструктуры в энергетике, развитие и инновации в области энергетических технологий и всех энергоресурсов, включая традиционные источники и "чистую энергетику".

Стороны намерены усилить взаимосвязи инфраструктур и интеграцию энергорынков Мексики и США, а также сотрудничество в мирном использовании атомной энергии, в том числе путем должного оформления соответствующего межправительственного соглашения.