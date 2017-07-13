ГПУ расследует присвоение более $3,8 миллиона при строительстве "Стены"

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины расследует факт присвоения бюджетных средств в размере более 3,8 миллиона долларов при строительстве проекта "Стена" на границе с Россией, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры.

Как отмечается, правоохранители выявили схему растраты бюджетных средств с последующим их присвоением при проведении закупок в интересах пограничной службы.

"Так, в течение 2016-2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц Государственной пограничной службой Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украино-российской государственной границы и территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Крыма (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлено растрату и присвоение бюджетных средств в сумме более 100 миллионов гривен (более 3,8 миллионов долларов по курсу нацбанка)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия, изъяты доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц погранслужбы к незаконной деятельности.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов по текущему курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

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