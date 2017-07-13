НАБ Украины выступает за создание Антикоррупционного суда

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) Украины выступает за создание отдельного Высшего антикоррупционного суда, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

В четверг по итогам саммита Украина-ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз согласен на создание антикоррупционной палаты судей в рамках существующей судебной системы на Украине вместо отдельного Антикоррупционного суда.

"НАБУ убеждено: создание антикоррупционных палат не только не решит проблему отсутствия приговоров по топ-коррупционерам, но и углубит ее… Национальное бюро отмечает: создание отдельного Высшего антикоррупционного суда является быстрым, эффективным и законным способом решения проблемы отсутствия приговоров по коррупционерам высшего звена и необходимым условием для успешной борьбы с коррупцией на Украине", — говорится в сообщении.

Как отмечается, НАБ Украины считает, что альтернативы Антикоррупционному суду в стране нет.

Создание специальных антикоррупционных судов на Украине является одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева.