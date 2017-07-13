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В мире

Алек Болдуин номинирован на "Эмми" за пародию на Трампа

23:0413.07.2017
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© AP Photo / Will HeathАмериканская актриса Кейт Маккиннон и Алек Болдуин, который пародирует Дональда Трампа. Архивное фотоАмериканская актриса Кейт Маккиннон и Алек Болдуин, который пародирует Дональда Трампа. Архивное фото
© AP Photo / Will Heath

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин номинирован на престижную телевизионную премию "Эмми" за пародию на президента Дональда Трампа, сообщили организаторы премии в четверг.

Американский актер Стивен Болдуин. Архивное фото
© AP Photo / Gerald Herbert
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Шоу Saturday Night Live еженедельно выходит на телеканале NBC. Его "главным" героем в последний год стали Трамп и его команда. Президент не скрывает негативного отношения к передаче, о чем регулярно пишет в Twitter и говорит в интервью.

Как объявили учредители премии в четверг, комедийное шоу получило 22 номинации на "Эмми".

В их числе на награду выдвинуты Болдуин, пародирующий Трампа, ("роль второго плана") и Мелисса Маккарти, которая играет пресс-секретаря президента Шона Спайсера ("лучшая приглашенная актриса"). На награду также номинирована Кейт Маккинон, которая блестяще сыграла в этом сезоне генпрокурора США Джефф Сешнса и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Такое число номинаций за один сезон довело общее число номинаций шоу SNL до 231. Как пишет Los Angeles Times, это рекорд для телевизионных программ.

Актер Алек Болдуин пародирует Дональда Трампа. Архивное фото
© AP Photo / Will Heath
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Президент пока никак не прокомментировал номинацию участников высмеивающего его шоу на премию.

Премию "Эмми" присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

Очередная, 69-я церемония вручения престижной награды лауреатам 2017 года пройдет 17 сентября.

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