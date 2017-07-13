США рассчитывают на прямые переговоры Катара с соседями

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. США рассчитывают, что Катар сможет начать прямые переговоры со своими соседями и рядом других арабских стран для разрешения кризиса в отношениях, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Выступая в четверг на брифинге, Науэрт напомнила, что в последние дни госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Катар и соседние страны, где обсуждал возможные пути выхода из кризиса, выступая в качестве посредника.

"На основе проведенных дискуссий госсекретарь полагает, что важным следующим шагом должны стать прямые переговоры сторон. Мы надеемся, что это произойдет", — сказала Науэрт на брифинге.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.