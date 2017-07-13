"Трампа - на Марс": в Париже прошла акция против визита президента США

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Акция протеста против президента США Дональда Трампа, прибывшего с визитом в Париж, проходит на площади Республики в спокойной обстановке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

У навеса, растянутого на площади, собралось несколько десятков человек, преимущественно молодёжь. На его опорах закреплены шары с портретом Трампа, к ним приклеены обрезки жёлтой бумаги, символизирующие знаменитую прическу американского президента.

"Его решения по климату, курс по вооружению, антииммиграционные решения, дискриминация женщин… За это Трампу в Париже не рады", — говорит один из участников акции, цитируя листовку, висящую рядом на столбе.

Некоторые принесли с собой плакаты с перечеркнутым именем Трампа и призывами к нему оставить свой пост. "Сделаем планету снова великой — отправим Трампа на Марс" — с таким плакатом вышла на акцию Дженнет, переехавшая из США во Францию чуть более года назад. Надпись на ее плакате — аллюзия на знаменитую фразу президента Трампа "Сделаем Америку снова великой".

"Я переехала во Францию, потому что это было моей мечтой. И никогда не могла себе представить, что президентом Америки станет Трамп. Я не могла участвовать в протестах на родине, но вышла на площадь здесь — я хочу, чтобы меня услышали", — сказала Дженнет.

Ещё один участник акции, не пожелавший назвать своего имени, на вопрос о том, почему он здесь, просто показывает пальцем на свой плакат. "Аморальный, нелегальный, некомпетентный, нелегитимный", написано на нем с одной стороны. "Отправляйся домой, клоун. Ты обесчещен" — на обороте.

На смену участникам акции, выступавшим против Трампа, пришёл оркестр, исполняющий известные многим произведения. Например, бурными аплодисментами была встречена итальянская песня Bella Ciao. К шатру стали подтягиваться прохожие, а некоторые участники акции протеста, напротив, покидают площадь. Согласно раздаваемым в толпе листовкам, в пятницу, 14 июля, в Париже состоится ещё одна акция протеста.

Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл в четверг во Францию с официальным визитом. В пятницу, после посещения военного парада по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии, президентская чета вернётся домой.