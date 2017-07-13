Би-би-си подтвердила задержание своих сотрудников в Псковской области

ЛОНДОН, 13 июл – РИА Новости, Мария Табак. Представитель Би-би-си подтвердил РИА Новости, что два сотрудника телерадиокорпорации находились среди журналистов, задержанных сотрудниками погрануправления в Псковской области, и подчеркнул, что задержание было связано с тем, что они случайно заехали в приграничный район.

"Несколько журналистов, в том числе двое с Би-би-си, были ненадолго задержаны в Псковском регионе после того, как они непреднамеренно заехали в приграничный район", — сообщил представитель Би-би-си.

Ранее главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин сообщил РИА Новости, что сотрудники погрануправления ФСБ по Псковской области задержали за нахождение в пограничной зоне группу российских и иностранных журналистов. По словам Камалягина, они ехали готовить публикации о жителях деревень, которые пожаловались губернатору на плохое состояние дорог.

Камалягин уточнил, что в числе пяти задержанных двое журналистов BBC, сотрудники "МК в Пскове" и "Псковской губернии", а также бывший депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов. По словам главреда "Псковской губернии", в отношении иностранных журналистов пограничники ограничились устным предупреждением. Он добавил, что протоколы оформляются по статье 18.2 КОАПП РФ, предусматривающей штраф в размере 500-1000 рублей.

Комментарием регионального пограничного управления РИА Новости пока не располагает.