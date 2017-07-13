Общественные организации пожаловались на сына Трампа в избирком США

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Несколько общественных организаций подали в Федеральную избирательную комиссию США жалобу на старшего сына президента Дональда Трампа и других участников разговора с российским юристом Натальей Весельницкой.

По данным агентства Рейтер, жалобу подписали организации Common Cause, Campaign Legal Center и Democracy 21. Истцы утверждают, что Дональд Трамп-младший, встретившись с адвокатом из РФ, нарушил избирательное законодательство.

Федеральная избирательная комиссия является единственной правительственной структурой, которая может подавать гражданские иски против нарушения избирательного закона.

Газета New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации".

В минувший понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.