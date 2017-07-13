В армии Ирака рассказали о ликвидации большинства главарей ИГ*

Автомобиль армии Ирака во время операции против Исламского государства (организация запрещена в РФ) в Мосуле. Архивное фото

Автомобиль армии Ирака во время операции против Исламского государства (организация запрещена в РФ) в Мосуле. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Армии Ирака удалось уничтожить большинство главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил в четверг иракский генерал Яхъя Расул.

На брифинге в Пентагоне журналисты попросили его уточнить, сколько именно главарей террористов удалось уничтожить в ходе освобождения захваченных ими территорий.

Расул не стал называть точные цифры. "Мы нанесли серьезный удар по верхушке ИГ*, прежде всего, благодаря разведывательной информации", — сказал он. По его словам, иракские силы "уничтожили большинство главарей группировки и сейчас преследуют оставшихся".

Генерал заверил, что у иракских вооруженных сил достаточно ресурсов для освобождения "небольшой части территории страны, которая все еще находится под контролем боевиков". Однако он не ответил на вопрос о том, можно ли ожидать полного освобождения Ирака от террористов до конца года.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.