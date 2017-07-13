ОАЭ приветствовали подписание соглашения между США и Катаром

ДУБАЙ, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян приветствовал подписание Катаром и США меморандума о взаимопонимании по борьбе с терроризмом, сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM.

В то же время министр отметил, что Катар не придерживается двух подписанных ранее соглашений со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и что ему следует "приложить большие усилия, чтобы вернуть доверие" этих стран.

"Конечно, мы приветствуем подписание Катаром этого соглашения, однако Дохе также следует приложить удвоенные усилия, чтобы изменить сложившееся мнение многих стран о том, что она привечает, поддерживает и финансирует экстремистов", — заявил Аль Нахайян на пресс-конференции в Словакии, где он находится с официальным визитом.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.