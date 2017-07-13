Спецпосланник США в ближайшее время снова посетит Украину

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США Курт Волкер в ближайшее время вновь посетит Украину, сообщил в четверг заместитель администрации президента страны Константин Елисеев.

На прошлой неделе спецпосланником США на Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине.

Волкер 9 июля прибыл на Украину, где уже провел ряд встреч, в том числе с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудил урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

"Это был первый визит. Достигнута договоренность, что в ближайшие дни он приедет снова на Украину. Конечно, будет зависеть от его графика, потому что он хочет интенсивно войти в процесс не только консультацией с украинской стороной, но и, в частности, с нашими партнерами по "нормандскому формату", — сказал Елисеев в эфире украинского телеканала "5 канал".

По его словам, у президента Украины Петра Порошенко был с Волкером "интенсивный и стратегический" разговор по поводу того, как привести мир в Донбасс.