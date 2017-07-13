Лукашенко заявил о возрастании авторитета Белоруссии в мире
МИНСК, 12 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что авторитет Белоруссии в мировом сообществе возрастает.
В четверг вечером президент Белоруссии принял участие в церемонии открытия XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
"Сегодня снова все флаги в гости к нам. Мы радушно принимаем участников и поклонников фестиваля, прибывших из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Это красноречиво говорит не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Белоруссии в сообществе наций", — заявил Лукашенко, выступая на церемонии торжественного открытия фестиваля.
Он подчеркнул, что данный фестиваль является знаковым явлением "в жизни страны, славянских народов, в котором выразительно отражаются события новейшей истории". "Вспоминаются времена, когда на постсоветском пространстве рушились вековые устои, и людям было не до искусства. Именно тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела — духовного возрождения и продолжения лучших традиций. Эту высокую миссию взял на себя наш фестиваль. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели — укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержке талантов", — подчеркнул белорусский лидер.
Президент также отметил, что "искусство не знает границ, оно сближает народы, роднит души и сердца". "Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула и вот уже более четверти века сияет звезда "Славянского базара", который впитал в себя сердечность, доброту и величайшую гостеприимность белорусов", — сказал Лукашенко.
Двадцать пятый юбилейный международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" открылся в Белоруссии 14 июля. Гостями фестиваля стали известные музыканты и исполнители 44 стран.
С 1995 года фестиваль проходит под личным патронатом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он присутствовал на открытии фестиваля и в этот раз.
Белорусский лидер вручил награды деятелям искусства Белоруссии, России и Украины, внесшим значительный вклад в развитие фестиваля, премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2015-2016 годы и специальную награду президента Белоруссии "Через искусство — к миру и взаимопониманию".
Президента Александра Лукашенко приветствовали победители "Славянского базара" прошлых лет. Белорусская певица, обладатель "Гран-при" на конкурсе молодых исполнителей "Витебск-11", проходившего в рамках фестиваля искусств "Славянский базарв в Витебске", Алёна Ланская вручила юбилейный подарок.
Гала-концерт, посвященный открытию юбилейного 25-го международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", вел популярный артист Максим Галкин.
Певец Валерий Леонтьев выступил на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Руководитель ансамбля "Сябры", певец Анатолий Ярмоленко на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певица Надежда Бабкина и театр "Русская песня" на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Участники государственного ансамбля танца Белоруссии на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певец Майкл Болтон на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певцы Петр Елфимов и Лариса Долина на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певица Кристина Орбакайте на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Участники группы "Чистый голос" на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певица Алла Пугачева на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Бывший участник дуэта Modern Talking певец Томас Андерс на сцене XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Певец Сергей Лазарев на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
"Фестиваль — ровесник суверенной Беларуси. Он развивается вместе со страной… Год из года, пусть и с разным успехом, мы показываем родство культур", — сказал на гала-концерте, посвященном открытию фестиваля президент Белоруссии Александр Лукашенко.