Лукашенко заявил о возрастании авторитета Белоруссии в мире

МИНСК, 12 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что авторитет Белоруссии в мировом сообществе возрастает.

В четверг вечером президент Белоруссии принял участие в церемонии открытия XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"Сегодня снова все флаги в гости к нам. Мы радушно принимаем участников и поклонников фестиваля, прибывших из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Это красноречиво говорит не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Белоруссии в сообществе наций", — заявил Лукашенко, выступая на церемонии торжественного открытия фестиваля.

Он подчеркнул, что данный фестиваль является знаковым явлением "в жизни страны, славянских народов, в котором выразительно отражаются события новейшей истории". "Вспоминаются времена, когда на постсоветском пространстве рушились вековые устои, и людям было не до искусства. Именно тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела — духовного возрождения и продолжения лучших традиций. Эту высокую миссию взял на себя наш фестиваль. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели — укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержке талантов", — подчеркнул белорусский лидер.

Президент также отметил, что "искусство не знает границ, оно сближает народы, роднит души и сердца". "Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула и вот уже более четверти века сияет звезда "Славянского базара", который впитал в себя сердечность, доброту и величайшую гостеприимность белорусов", — сказал Лукашенко.