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В мире

Лукашенко заявил о возрастании авторитета Белоруссии в мире

21:5113.07.2017
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© РИА Новости / БелТАПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фотоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что авторитет Белоруссии в мировом сообществе возрастает.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
Лукашенко рассказал о подробностях проведения "Славянского базара"

В четверг вечером президент Белоруссии принял участие в церемонии открытия XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"Сегодня снова все флаги в гости к нам. Мы радушно принимаем участников и поклонников фестиваля, прибывших из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Это красноречиво говорит не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Белоруссии в сообществе наций", — заявил Лукашенко, выступая на церемонии торжественного открытия фестиваля.

Он подчеркнул, что данный фестиваль является знаковым явлением "в жизни страны, славянских народов, в котором выразительно отражаются события новейшей истории". "Вспоминаются времена, когда на постсоветском пространстве рушились вековые устои, и людям было не до искусства. Именно тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела — духовного возрождения и продолжения лучших традиций. Эту высокую миссию взял на себя наш фестиваль. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели — укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержке талантов", — подчеркнул белорусский лидер.

Президент также отметил, что "искусство не знает границ, оно сближает народы, роднит души и сердца". "Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула и вот уже более четверти века сияет звезда "Славянского базара", который впитал в себя сердечность, доброту и величайшую гостеприимность белорусов", — сказал Лукашенко.

Алла Пугачева, Максим Галкин и другие гости "Славянского базара"
© SputnikПерейти в фотобанкДвадцать пятый юбилейный международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" открылся в Белоруссии 14 июля. Гостями фестиваля стали известные музыканты и исполнители 44 стран.Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова выступает на концерте, посвященном Дню Союзного государства на XXV Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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Двадцать пятый юбилейный международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" открылся в Белоруссии 14 июля. Гостями фестиваля стали известные музыканты и исполнители 44 стран.
© SputnikПерейти в фотобанкС 1995 года фестиваль проходит под личным патронатом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он присутствовал на открытии фестиваля и в этот раз.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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С 1995 года фестиваль проходит под личным патронатом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он присутствовал на открытии фестиваля и в этот раз.
© SputnikБелорусский лидер вручил награды деятелям искусства Белоруссии, России и Украины, внесшим значительный вклад в развитие фестиваля, премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2015-2016 годы и специальную награду президента Белоруссии "Через искусство — к миру и взаимопониманию".Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
Белорусский лидер вручил награды деятелям искусства Белоруссии, России и Украины, внесшим значительный вклад в развитие фестиваля, премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2015-2016 годы и специальную награду президента Белоруссии "Через искусство — к миру и взаимопониманию".
© SputnikПрезидента Александра Лукашенко приветствовали победители "Славянского базара" прошлых лет. Белорусская певица, обладатель "Гран-при" на конкурсе молодых исполнителей "Витебск-11", проходившего в рамках фестиваля искусств "Славянский базарв в Витебске", Алёна Ланская вручила юбилейный подарок.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
Президента Александра Лукашенко приветствовали победители "Славянского базара" прошлых лет. Белорусская певица, обладатель "Гран-при" на конкурсе молодых исполнителей "Витебск-11", проходившего в рамках фестиваля искусств "Славянский базарв в Витебске", Алёна Ланская вручила юбилейный подарок.
© SputnikПерейти в фотобанкГала-концерт, посвященный открытию юбилейного 25-го международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", вел популярный артист Максим Галкин.Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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Гала-концерт, посвященный открытию юбилейного 25-го международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", вел популярный артист Максим Галкин.
© SputnikПерейти в фотобанкПевец Валерий Леонтьев выступил на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Певец Валерий Леонтьев выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.
© Sputnik
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Певец Валерий Леонтьев выступил на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанкРуководитель ансамбля "Сябры", певец Анатолий Ярмоленко на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Руководитель ансамбля Сябры, певец Анатолий Ярмоленко выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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Руководитель ансамбля "Сябры", певец Анатолий Ярмоленко на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанкПевица Надежда Бабкина и театр "Русская песня" на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Певица Надежда Бабкина и театр Русская песня выступают на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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Певица Надежда Бабкина и театр "Русская песня" на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанкУчастники государственного ансамбля танца Белоруссии на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Участники государственного ансамбля танца Белоруссии выступают на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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Участники государственного ансамбля танца Белоруссии на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанкПевец Майкл Болтон на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Певец Майкл Болтон выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.
© Sputnik
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Певец Майкл Болтон на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанкПевцы Петр Елфимов и Лариса Долина на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Певцы Петр Елфимов и Лариса Долина выступают на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Певцы Петр Елфимов и Лариса Долина на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Певица Кристина Орбакайте выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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Певица Кристина Орбакайте на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанкУчастники группы "Чистый голос" на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Участники группы Чистый голос выступают на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Участники группы "Чистый голос" на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанкПевица Алла Пугачева на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Певица Алла Пугачева выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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Певица Алла Пугачева на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанкБывший участник дуэта Modern Talking певец Томас Андерс на сцене XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Певец Томас Андерс выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Бывший участник дуэта Modern Talking певец Томас Андерс на сцене XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Певец Сергей Лазарев выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Певец Сергей Лазарев на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
© SputnikПерейти в фотобанк"Фестиваль — ровесник суверенной Беларуси. Он развивается вместе со страной… Год из года, пусть и с разным успехом, мы показываем родство культур", — сказал на гала-концерте, посвященном открытию фестиваля президент Белоруссии Александр Лукашенко.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.
© Sputnik
Перейти в фотобанк
"Фестиваль — ровесник суверенной Беларуси. Он развивается вместе со страной… Год из года, пусть и с разным успехом, мы показываем родство культур", — сказал на гала-концерте, посвященном открытию фестиваля президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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