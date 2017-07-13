В Турции пропала семья из России

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство России в Анкаре выясняет у властей Турции судьбу семьи россиян, пропавших на территории страны, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Лешуков в четверг.

О пропаже жителей Саратовской области Светланы Ухановой, ее гражданского мужа Евгения Кочаари и ее дочерей заявили родственники, уточнил Лешуков.

"Посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли упомянутые лица на территории страны. В случае принятия решения о депортации мы просили депортировать их на территорию России. Посольство продолжает отслеживать ситуацию", — сказал собеседник агентства.